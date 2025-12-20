В Самаре не повысят стоимость проезда в общественном транспорте до весны

Власти Самары решили не повышать стоимость проезда в городском общественном транспорте до марта 2026 года. Проект постановления о сохранении действующих тарифов проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, после чего будет представлен на утверждение профильным ведомством.

Фото: Сазонов Андрей

Согласно документу, тарифная комиссия рекомендовала оставить действующие тарифы без изменений до 28 февраля 2026 года. Это означает, что пассажиры смогут пользоваться транспортом по текущим ценам еще более двух месяцев.

После указанной даты власти рассмотрят возможность пересмотра стоимости проезда. При этом одним из ключевых факторов, который будет учтен при принятии решения, станет уровень инфляции в регионе.

Евгений Чернов