МИД Индии: в армию России завербованы 202 индийца

В российские вооруженные силы для участия в конфликте на Украине завербованы 202 гражданина Индии, заявил глава индийского МИД Кирти Вардхан Сингх. 26 из них погибли.

«Благодаря согласованным усилиям правительства 119 из них были досрочно уволены; по сообщениям российской стороны, 26 человек погибли, а семь числятся пропавшими без вести»,— сообщил господин Сингх (цитата по The Economic Times).

Как уточнил глава МИД Индии, власти страны продолжают прикладывать усилия для досрочного увольнения из российской армии 50 индийцев. Он добавил, что ведомство помогло с возвращением в Индию тел 10 погибших граждан.

В октябре 2024 года МИД Индии сообщал, что из российской армии возвращены 85 граждан. В марте того же года власти страны заявляли, что раскрыли преступную сеть, которая занималась вербовкой людей для участия в боевых действиях.