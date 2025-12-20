МАГАТЭ не получало данных о запасах обогащенного урана в Иране

Международное агентство по атомной энергии не получало от Ирана информации об объемах запасов обогащенного урана в Иране и масштабах повреждений на ядерных объектах.

«Нет, не получало»,— сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси «РИА Новости».

20 ноября совет агентства принял резолюцию, которая требует от Ирана раскрыть данные о состоянии запасов обогащенного урана и атомных объектов, которые были повреждены при авиаударах США в июне. Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи назвал документ неконструктивным и политизированным.