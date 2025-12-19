Силы ПВО за три часа сбили 36 беспилотников

Минобороны России заявило, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск уничтожили над четырьмя регионами и акваторией Черного моря 36 беспилотников.

Как уточнило ведомство, 22 БПЛА сбиты над Белгородской областью, семь — над Крымом, четыре — над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, один — над Воронежской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 19 декабря сообщал, что вблизи города сбито 10 воздушных целей. Рядом с ТСН «Дачное» упали обломки сбитого беспилотника, загорелся деревянный дом. Пострадавших нет.