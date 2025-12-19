Правительство разрешило Минобороны расторгнуть соглашения с 11 странами Запада

Правительство России разрешило Минобороны РФ расторгнуть военные соглашения 90-х годов с 11 западными странами. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещен на сайте правовой информации.

В соответствии с документом, Минобороны может прекратить ряд международных договоров с Германией, Польшей, Румынией, Норвегией, Болгарией, Данией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией. Указанные соглашения были заключены с 1992 по 2002 годы.

Кроме того, правительство разрешило ведомству прекратить меморандум о взаимопонимании с Великобританией в области обороны. Документ был подписан в 1997 году.