Депутаты самарской гордумы отреагировали на выступление Владимира Путина

Ирина Шведова и Наталья Бисярина, представляющие ЛДПР в Самарской городской думе, прокомментировали итоги прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Их мнение опубликовано на официальном сайте реготделения партии.

«Итоги года демонстрируют сильную погруженность президента в широкий перечень вопросов. Они касаются и эпидемии телефонных мошенников, и области жилищного строительства. В частности правительство не отменило т.н. "ковидный мораторий" о взыскании неустойки с застройщиков за нарушение сроков сдачи объекта. Мы давно об этом говорим, это актуально и для Самарской области, где до сих пор работают некоторые недобросовестные застройщики», – рассказала Ирина Шведова.

«Первое поручение, данное в прямом эфире, оформить документы для получения пенсии по потере кормильца вдове военнослужащего, погибшего почти два года назад, уже исполнено в ходе прямой линии. Президент нашел в себе силы и мужество извиниться перед ней за нерасторопность соответствующих органов власти и должностных лиц. Им не позавидуешь. Однако, что им мешало сделать все правильно и вовремя?», — заявила Наталья Бисярина.

Евгений Чернов