Мошенники зарегистрировали свыше 600 несуществующих детей ради выплат

Восемь женщин и мужчину обвиняют в регистрации свыше 600 несуществующих детей для получения пособий и социальных выплат. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, москвич подавал заведомо ложные заявления в столичные МФЦ, а также органы ЗАГС Самары и Нижнего Новгорода. В документах он указывал, что присутствовал на домашних родах. После этого женщины, которые представлялись матерями детей, обращались за получением пособий и соцвыплат.

За все время общая сумма выплат за 600 несуществующих детей превысила 237 млн руб. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что обвиняемые подделывали паспорта. С помощью фальшивых документов они удостоверяли личность в государственных органах.

«В одном производстве соединено 89 уголовных дел, возбужденных по фактам противоправной деятельности в 24 регионах России»,— сообщила Ирина Волк. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.