Хоккеисты «Лады» победили «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

В пятницу, 19 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Шанхайскими драконами » и тольяттинской «Ладой». Гости одержали победу со счетом 4:2.

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

В составе «Лады» отличились Иван Романоа, Алекс Коттон, Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук.

Тольяттинская команда прервала серию из пяти поражений. «Лада» с 25 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Шанхайские драконы» с 36 баллами располагаются на одну строчку выше.

Андрей Сазонов