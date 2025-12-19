МВД помогает получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России помогают получить российское гражданство пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

Сегодня во время прямой линии госпожа Кондратьева сообщила президенту России Владимиру Путину о затруднениях в оформлении необходимых документов. В сентябре пенсионерка приехала в город Колу Мурманской области к своей дочери, после чего решила остаться в России. Документы для получения вида на жительство (ВНЖ) в РФ она подала в конце ноября.

«Рада сообщить, что сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кольскому району Мурманской области завершили все необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ»,— написала Ирина Волк. Документ Людмиле Кондратьевой вручили полицейские вместе с представителями движения «Народный фронт», сообщила представитель МВД.

Сейчас идет подготовка всех необходимых справок, которые позволят госпоже Кондратьевой получить гражданство России. Документы «будут рассмотрены в максимально короткие сроки», отметила Ирина Волк.