Из музея в Бельгии украли кольцо Наполеона

Двое людей ограбили музей «Последняя штаб-квартира Наполеона» в бельгийской коммуне Женап и похитили золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту. Об этом сообщил бельгийский телерадиовещатель RTBF.

В ночь с 17 на 18 декабря двое злоумышленников проникли в музей, разбив окно. После этого они разбили несколько витрин и украли экспонаты. Похищенное кольцо Наполеона Бонапарта из золота 18 карат с пятью бриллиантами было найдено во время бегства императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо. Кроме того, из музея пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи.

«Этот поступок глубоко огорчает нас, но он укрепляет нашу решимость защищать и делиться этим уникальным наследием с общественностью»,— заявил Танги Стакенс, президент одного провинциального колледжа в Валлонском Брабанте. «Музей остается верен своей миссии: передавать историю и коллективную память»,— сказал он.

Для обеспечения безопасности и реставрации помещений музей закрывали на два дня — он возобновил работу сегодня. Прокуратура Валлонского Брабанта начала расследование дела.