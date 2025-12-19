Агапов Сергей Александрович

Депутат Саратовской городской думы Сергей Агапов занимается разным бизнесом, а также работает на руководящей должности в областном парке «Ударник». Большинство компаний показывают низкую выручку или убытки. У Сергея Агапова и его супруги есть целый ряд объектов недвижимости, включая земельные участки, дома и автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Агапов заседает в Саратовской городской думе второй созыв подряд

Фото: Telegram-канал «Сергей Агапов» Сергей Агапов заседает в Саратовской городской думе второй созыв подряд

Фото: Telegram-канал «Сергей Агапов»

Биография

Депутат Саратовской городской Думы, заместитель главы комитета по местному самоуправлению и вопросам социальной сферы, член комитета по городскому хозяйству и транспорту. Участник совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования «Город Саратов», комиссии по отбору объектов концессионных соглашений, комиссии по вопросам землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов».

Родился 21 декабря 1974 г. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». С 1995 г. ведет предпринимательскую деятельность.

Согласно сайту реготделения «Единой России», работает директором по развитию областного парка «Ударник».

Впервые избрался в пятый созыв Саратовской городской думы осенью 2016 года. В 2018–2021 гг. работал заместителем главы комиссии по местному самоуправлению. Член партии «Единая Россия», член президиума регионального политсовета, заместитель секретаря местного отделения партии в Заводском районе. Координировал проект «Народный контроль» с 2016 по 2022 годы. С 2023 года курирует проект «Крепкая семья».

Поддерживает молодежный спорт, в частности, бокс. Женат. Воспитывает двух сыновей.

Предпринимательская деятельность

Индивидуальный предприниматель (29 ноября 2005 г. – 28 января 2025 г.) – розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки.

Учредитель

ООО «Подсолнух» (2014-2019 гг.) – розничная торговля алкогольными напитками. С 2019 года директором и единственным учредителем стал партнер господина Агапова Сергей Стафеев, доля 100%. Численность сотрудников сократилась с 12 человек в 2019 году до одного в 2023–2024 годах. Выручка упала с 21,6 млн руб. в 2013 году до нуля в 2024 году, прибыль сократилась с 3,3 млн руб. до нуля за тот же период.

ООО «Аквавэй» (Саратовская обл.) (2018-2023 гг.) – производство безалкогольных напитков и упакованных питьевых вод. Директор – Олег Горбунов. Официальный учредитель – Артем Коновалов. Численность сотрудников стабильно минимальна – 1 человек с 2018 года. Выручка в 2023 году – 33 тыс. руб. при убытке в 78 тыс. руб.

ООО «Дубовый холм» (2023 – по настоящее время) – туризм, сфера краткосрочного проживания. Директор Екатерина Олевская. Учредители: Николай Лопатников и Илья Куцев (по 25% долей), Игорь Садилов (20%), Сергей Агапов и Александр Трищев (по 15%). Численность сотрудников – один человек. Финансовые показатели не раскрываются.

В 2025 году министерство культуры Саратовской области подало иск к обществу «Дубовый холм». Истец требует вернуть две субсидии. Первая субсидия составляет 1 млн 200 тыс. руб. Вторая – 22 млн 499 тыс. руб. Эти деньги предназначались для поддержки проектов по созданию модульных средств размещения. Спор продолжается.

ООО ОЛ «Ударник»(2006 – по настоящее время) – предоставление мест для временного проживания в кемпингах и автоприцепах. Компания зарегистрирована на территории областного парка «Ударник», где господин Агапов работает заместителем директора. Директор – Сергей Стафеев. Учредители – Сергей Агапов (40%), Владислав Андрющенко (30%) и Сергей Коновалов (30%). Численность сотрудников – 6. Выручка в 2024 г. – 1,95 млн руб. В одном здании с коммерческим «Ударником» с 2014 года также зарегистрирован Фонд экологической культуры Саратовской области. Его основателем стал Андрей Андрющенко – осужденный в 2019 году за взятку экс-глава межрегионального управления Росприроднадзора.

В 2025 году министерство культуры Саратовской области подало иск к оздоровительному лагерю «Ударник». Истец требует вернуть субсидию на создание модульных средств размещения. Сумма иска составляет 31 млн 915 тыс. руб. На момент публикации спор продолжается.

ООО «Дубовый холм» и ООО ОЛ «Ударник» стали получателями грантов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для строительства глэмпинг-парка «Холм» в селе Усть-Курдюм Гагаринского района Саратова. Проект привлек внимание общественности и СМИ из-за недовольства жителей села оставшимся после строительства мусором. Оригинальное название базы отдыха «HOLM» пришлось сменить из-за решения депутатов Саратовской городской думы о запрете вывесок на иностранном языке.

По данным из открытых источников, общая прибыль всех указанных ООО в 2024 г. составила 2 млн руб., убытки – 25 млн руб. Согласно декларации о доходах, в 2020 г. Сергею Агапову принадлежали один жилой дом, семь нежилых помещений, около 20 земельных участков с разрешенным видом использования – для личного хозяйства, строительства торгового павильона, а также земли сельхозназначения. Площадь самого большого участка – 25 тыс. кв. м. Заявленный доход супруги господина Агапова Екатерины Олевской – 97 тыс. руб., в ее собственности – три земельных участка, три жилых дома. Супругам также принадлежат Mitsubishi ASX 2.0 и Audi Q7. Их несовершеннолетний ребенок владеет жилым домом и земельным участком.