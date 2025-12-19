В Ярославле возбуждены новые дела о коррупции при уборке города

СУ СК России по Ярославской области возбудило уголовные дела в отношении руководителя и замруководителя коммерческих организаций, а также представителя ИП по факту дачи взяток. Как пояснили в ведомстве, все три компании предоставляли спецтехнику для уборки улично-дорожной сети Ярославля.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД считает, что с декабря 2022 года по март 2024 года двое руководителей передали 300 и 400 тыс. руб. в качестве взяток должностному лицу муниципального бюджетного учреждения, занимающегося благоустройством города. В Ярославле это МБУ «Горзеленхозстрой».

Деньги, по мнению оперативников, передавались за помощь в приемке отчетной документации, завышение количества задействованных в уборке города единиц спецтехники и содействие в заключении новых контрактов. По аналогичной схеме 50 тыс. руб. передала представитель ИП.

По материалам УМВД следователи возбудили уголовные дела о даче взятки должностному лицу в крупном и значительном размере.

«В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий»,— сообщили в областном СК.

Дело в отношении сотрудника учреждения находится на стадии расследования.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что обвиненный в мошенничестве с переплавкой снега бывший директор МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов заключил контракт и отправился на специальную военную операцию. Обвинение считало, что сумма контракта на переплавку была завышена, а данные об исполнении фальсифицировались.