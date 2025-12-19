Чиновникам Ульяновской области приостанавливают оплату санаторно-курортного лечения

Правительство Ульяновской области намерено приостановить финансирование санаторно-курортного лечения региональных чиновников.

Об это говорится в проекте указа губернатора Ульяновской области, размещенного в разделе общественной и антикоррупционной экспертизы НПА официального сайта губернатора и правительства региона (обсуждение проекта завершено 16 декабря).

Как отмечается в документе, до 1 января 2029 года приостанавливается действие постановления губернатора Ульяновской области от 25.08.2011 № 80, которым было утверждено положение о порядке и условиях санаторно-курортного лечения государственных гражданских служащих Ульяновской области и членов их семей, в том числе после выхода чиновников на пенсию. Постановление приостанавливается в части финансирования из областного бюджета, уточняется в указе.

Согласно постановлению, чиновникам обеспечивалась полная или частичная компенсация стоимости путевки, если их стаж государственной гражданской службы составляет более 5 лет.

Для гражданского служащего компенсация обеспечивалась один раз в два года, для членов их семей — один раз в три года. При стаже более 15 лет обеспечивалось 100% компенсации (но не более 30 тыс. руб.), при стаже от 10 до 15 лет — 60% компенсации, а при стаже от пяти до 10 лет — 30%.

По словам вице-премьера, министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой, это постановление им раньше фактически не работало, «средства на его реализацию с момента принятия никогда не выделялись».

Сергей Титов, Ульяновск