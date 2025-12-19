Полиция Калининградской области составила 31 протокол на иностранцев за рулем

В рамках рейда на дорогах Калининградской области на водителей-иностранцев составили 31 протокол об административных правонарушениях. Также были случаи нарушения законодательства о пребывании на территории страны, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Сотрудники ведомства зафиксировали случаи управления машиной лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования и другие правонарушения.

Также полиция остановила 13 мигрантов, нарушивших режим пребывания на территории России. При этом трое из них оказывали услуги по перевозке граждан. Их привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 18.17 КоАП РФ.

В отношении 13 нелегалов приняли решение о выдворении за пределы страны. Каждому из них запретят въезд в Россию на пять лет.

Татьяна Титаева