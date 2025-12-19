Памфилова: в случае проведения на Украине выборов ЦИК обеспечит голосование украинцев в РФ
Памфилова сообщила о готовности ЦИК провести голосование украинцев в России
Если выборы на Украине «примут легитимный характер», Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова обеспечить голосование украинцев на территории РФ. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне»,— сказала Элла Памфилова (цитата по пресс-службе ЦИК).
Сегодня президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что российская сторона готова подумать о прекращении ударов вглубь украинской территории в случае проведения на Украине президентских выборов. При этом, сказал Владимир Путин, Россия вправе потребовать организовать выборы так, чтобы проживающие в РФ украинцы тоже смогли на них проголосовать.