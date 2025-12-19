Памфилова: в случае проведения на Украине выборов ЦИК обеспечит голосование украинцев в РФ

Если выборы на Украине «примут легитимный характер», Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова обеспечить голосование украинцев на территории РФ. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне»,— сказала Элла Памфилова (цитата по пресс-службе ЦИК).

Сегодня президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что российская сторона готова подумать о прекращении ударов вглубь украинской территории в случае проведения на Украине президентских выборов. При этом, сказал Владимир Путин, Россия вправе потребовать организовать выборы так, чтобы проживающие в РФ украинцы тоже смогли на них проголосовать.