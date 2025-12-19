Атаки ботов на сайты авиакомпаний перед Новым годом выросли вдвое

Объем автоматизированных атак ботов-парсеров на сайты авиакомпаний и турагентств в предновогодний период увеличился примерно на 120%. Об этом “Ъ” сообщили эксперты компании Servicepipe.

На пике до 80% запросов на поиск билетов может приходиться на нелегитимный трафик. Боты целятся в популярные направления: Таиланд, ОАЭ, Турцию, а также Сочи и Санкт-Петербург. «За такой активностью могут стоять разные игроки: конкуренты и агрегаторы, которым важно быстрее получать информацию о ценах», — говорит руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин.

Эксперты отмечают, что атаки приводят к прямым финансовым потерям, перегружают инфраструктуру и замедляют работу сайтов для реальных клиентов. «Из-за наплыва ботов сеть приходится расширять», — поясняет директор по развитию технологии ИИ Swordfish Юрий Шабалин.

Рост кибератак — общемировой тренд. По данным агентства Thales, их количество в авиасекторе за 2024–2025 годы выросло на 600%. Для защиты компании сокращают время удержания брони, добавляют капчу и отслеживают подозрительную активность.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Здравствуй, тревел, новый бот».