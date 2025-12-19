Канада станет первым неевропейским участником оборонной программы ЕС SAFE

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили проект двустороннего соглашения с Канадой о ее участии в оборонном финансовом механизме SAFE (Security Action for Europe), говорится в коммюнике Совета ЕС.

«Канада станет первой неевропейской страной, участвующей в оборонном инструменте SAFE», — отмечается в сообщении.

В Брюсселе подчеркивают, что решение «отражает общее стремление Евросоюза и Канады углубить свои связи в области безопасности и обороны и еще больше укрепить совместное оборонное сотрудничество, как это предусмотрено в "Партнерстве в области безопасности и обороны", подписанном на саммите Канада-ЕС 23 июня 2025 года».

Согласно правилам SAFE, контракты должны обеспечивать, чтобы доля компонентов, произведенных за пределами ЕС, Европейской экономической зоны - Европейской ассоциации свободной торговли и Украины, не превышала 35% стоимости конечного продукта. Участие Канады будет зависеть от размера ее финансового взноса, а окончательное утверждение соглашения потребует согласия Европейского парламента.

Программа SAFE, запущенная в 2025 году, направлена на финансирование из бюджета ЕС проектов по производству и совместным закупкам оружия европейскими странами на 150 млрд евро.