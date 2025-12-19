СКР начал проверку после жалобы жительницы Коми на дорогу до Нарьян-Мара

Управление СКР по Коми начало проверку после обращения жительницы республики о состоянии дороги Сыктывкар — Нарьян-Мар во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Проверка организована по статье о халатности. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Исаеву доложить о ходе проверки. Дело контролирует центральный аппарат СКР. Власти Коми запросили у федерального правительства 20,1 млрд руб. на реконструкцию дороги и строительство незавершенных участков, сообщили ТАСС в правительстве республики.

«Для Республики Коми и соседнего НАО эта дорога без преувеличения является дорогой жизни. Она обеспечивает северный завоз для тысяч людей, круглогодичную связь населенных пунктов, безопасное передвижение жителей Севера»,— написал глава Коми Ростислав Гольдштейн в Telegram-канале. По его словам, в этом году было отремонтировано более 240 км дорог, включая участки трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар.

Журналистка из Коми Дарья Шучалина во время прямой линии сказала, что значительная часть республики, а также Ненецкий автономный округ не имеют автомобильного сообщения с центром России. Дорога из Москвы заканчивается на территории республики, а «дальше на север пути нет», добавила она. Длина автомобильной дороги регионального значения Сыктывкар — Нарьян-Мар составляет более тысячи км. Из них по территории Коми проходит почти 880 км.