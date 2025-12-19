Мэр Ульяновска отреагировал на вопрос жителя города Владимиру Путину

В пятницу во время прямой линии президент России Владимир Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: «Мы, ульяновцы, живем как будто в 19 веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Ульяновская городская дума Фото: Фото: Ульяновская городская дума

«Ну надо просто понять, я попрошу пометить это, пометьте, Дима, надо понять, о чем речь», — дал поручение Владимир Путин пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Глава Ульяновска Александр Болдакин в своем Telegram-канале отметил, что вместе со всей страной смотрел прямую линию президента, подчеркнул, что «благодаря президентскому национальному проекту “Инфраструктура для жизни”», руководство города последовательно занимается обновлением инженерных систем, строительством мостов, благоустройством дворов и общественных пространств, ремонтом автодорог. По поводу прозвучавшей реплики о 19 веке мэр Ульяновска ничего не написал.

Тем не менее, руководитель управления информационной политики администрации города Андрей Шафиров сказал «Ъ-Волга», что заданный вопрос о 19 веке «обсуждался с главой города Александром Болдакиным». По словам господина Шафирова, «пока, главе, как верно отметил президент, непонятно, что имелось в виду», и администрация попытается найти автора сообщения и выяснить, что конкретно он хотел сказать. «Может, это какая-то дворянская или купеческая история. Все-таки в 19 веке, когда шло бурное развитие города, появилась железнодорожная ветка Москва-Симбирск, симбирянам грех было жаловаться»,— заметил руководитель управления. В то же время он не исключает, что вопрос был связан с какими-то проблемами областного центра. В частности, он признал, что не все благополучно с общественным транспортом города, где 80% перевозок на общественном транспорте выполняется частными компаниями, а средств на субсидирование маршрутов в бюджете города не хватает, также есть сложности с уборкой города, уборка города проводится «максимально, насколько хватает ресурсов», но обеспеченность специальной техникой для зимнего содержания дорог составляет 45% от необходимого в соответствии с федеральными стандартами».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Тelegram-канале сообщил, что по итогам прямой линии президента провел совещание с правительством региона, на котором обсудил вопросы демографии, развития авиапрома и общественного транспорта. О прозвучавшем на прямой линии вопросе про 19 век губернатор ничего не сообщил.

Сергей Титов, Ульяновск