В Астрахани новые биотуалеты установили рядом с кафе и ТЦ, где есть туалеты

В центре Астрахани будет увеличено количество общественных туалетов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона — министр экономического развития Элина Полянская на вчерашней пресс-конференции.

Используя федеральную субсидию, город закупает пять новых биотуалетов. Три из них уже установлены: в районе Астраханского кремля (две точки), где на территории есть туалет, напротив ТЦ «Премиум-холл» и на площади Ленина — через дорогу располагаются кафе и рестораны.

Еще один туалет будет установлен на Петровской набережной. Пока неизвестно, поставят ли его вблизи ресторанов или в той части набережной, где вообще нет туалетов (в сторону Эллинга). Также планируется закупка новых урн для мусора.

Нина Шевченко