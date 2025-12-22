В Черноземье 23 декабря ожидается похолодание, до -11°C

Во вторник, 23 декабря, жителей Черноземья ожидает похолодание. Морозная погода будет местами с прояснениями и небольшим снегом. Температура будет варьироваться от 0°C до -11°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром и днем температура составит 0°C, к вечеру опустится до -2°C, а к ночи — до -6°C. Днем может быть солнечно, ближе к вечеру будет пасмурно. Северо-западный ветер до 4 м/с вечером сменится на северо-восточный до 3 м/с.

В Воронеже утром будет -1°C, днем температура опустится до -3°C, к вечеру до -6°C, а ночью уже дойдет до -9°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, северный ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит -1°C, днем она опустится до -2°C, вечером до -5°C и к ночи до -8°C. Возможна облачность с прояснениями. Северный и северо-восточный ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура составит -3°С, днем -6°С, вечером опустится до -9°С и к ночи еще до -10°С. Утром возможен небольшой снег, днем облачно с прояснениями. Северный ветер до 4 м/с.

В Орле утром будет -3°C, днем температура опустится до -4°C, к вечеру до отметки -7°C, а ночью составит -9°C. Утром будет ясно, далее облачно с прояснениями. Северный ветер до 4 м/с.

В Тамбове температура утром составит -3°С, днем — -7°С, вечером она опустится до -10°С и к ночи до -11°С. День будет пасмурный, утром и вечером возможен небольшой снег. Северный ветер с порывами до 4 м/с.