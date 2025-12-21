В Черноземье 22 декабря ожидается небольшое потепление, до +2°C

В понедельник, 22 декабря, жителей Черноземья ожидает небольшое потепление и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от -1°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от 0°C до +1°C. Ожидается пасмурная погода без осадков. Западный ветер до 3 м/с.

В Воронеже будет от 0°C до +1°C. Будет пасмурно, без осадков. Западный ветер до 3 м/с.

В Курске температура будет колебаться от 0°C до +1°C. В течение дня будет пасмурно, без осадков. Западный ветер до 4 м/с к вечеру сменится на северо-западный до 3 м/с.

В Липецке температура в течение дня будет также варьироваться от 0°С до +1°С. Будет пасмурно, днем возможен снег и дождь. Юго-западный и северо-западный ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет 0°C, днем температура поднимется до +2°C, к ночи опустится до -1°C. Ожидается пасмурная погода без осадков. Западный и северо-западный ветер до 4 м/с.

В Тамбове температура составит от -1°С до 0°С. Пасмурно, днем возможны осадки — снег и дождь. Юго-западный и западный ветер до 3 м/с.