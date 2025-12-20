В Черноземье 21 декабря ожидается пасмурная погода, от -3°C до 0°C

В воскресенье, 21 декабря, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода, местами возможны осадки. Температура будет варьироваться от -3°C до 0°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от -1°C до 0°C. День будет пасмурный, осадки не ожидаются. Южный ветер не превысит 3 м/с.

В Воронеже будет от -2°C до -1°C. Ожидается пасмурная погода без осадков. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Курске температура будет колебаться от -1°C до 0°C. В течение дня будет пасмурно, к ночи возможны снег и дождь. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура составит -2°С, днем и вечером — -1°С, а к ночи еще поднимется до 0°С. День ожидается пасмурный, к ночи возможны осадки, юго-западный ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет -2°C, днем -1°C, а к ночи температура поднимется до 0°C. В течение дня будет пасмурно, днем возможен снег и дождь. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Тамбове температура воздуха составит -3°С утром, днем и вечером — -2°С, к ночи поднимется до -1°С. Будет пасмурно, к ночи возможны осадки в виде дождя и снега. Юго-западный ветер с порывами до 4 м/с.