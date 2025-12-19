В Ставрополье выдали ипотечных кредитов на 42 млрд рублей в 2025 году

За 2025 год жители Ставропольского края получили свыше 10 тысяч ипотечных кредитов общим объемом 42 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров.

«Спрос на жилье остается высоким. Государственная поддержка позволяет гражданам брать ипотеку на выгодных условиях. Так, в текущем году 7,2 тысячи ипотек на сумму 32 млрд руб. были выданы именно по льготным программам. Средняя процентная ставка по жилищным займам в регионе составила 7,4%, что на 1,06 пункта ниже показателя предыдущего года»,— заявил министр.

Покупатели приобретают недвижимость как за личные средства, так и с использованием кредитов. Около 5,5 тысячи займов за год предоставили для покупки квартир в рамках долевого строительства. При этом общее количество договоров долевого участия превысило 14 тысяч.

В настоящее время 80 девелоперов реализует 218 проектов долевого строительства суммарной площадью 3 млн кв. м. Привлечение денежных средств граждан осуществляется через счета эскроу. За январь-ноябрь 2025 года в Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья.

Валентина Любашенко