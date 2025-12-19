На Урале распространяется фейк о готовящихся нападениях на учебные заведения

В Свердловской области начал распространяться фейк о готовящемся нападении на учебные заведения. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, проверка показала, что сообщения не соответствуют действительности и имеют провокационный характер, направленный на создание паники среди населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Нередко злоумышленники распространяют в сети вбросы о якобы готовящихся нападениях на школы, так называемых «скулшутинге» или «колумбайне» (движение «Колумбайн» признано в РФ террористическим и запрещено), не имеющие под собой реальной угрозы»,— говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на Среднем Урале подобные попытки фиксировались и ранее. Злоумышленники создают анонимные Telegram-каналы с однотипным контентом, например, оружия, с целью запугать людей.

«Все подобные сообщения в обязательном порядке проверяются правоохранительными органами, независимо от того, окажется угроза реальной или фейковой. Что касается конкретной ситуации в Камышлове, то она уже отработана. Угрозы нет»,— пояснили в ведомстве.

Полина Бабинцева