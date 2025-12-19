Умер серийный убийца Малышев

В Перми умер Михаил Малышев, серийный убийца, осужденный в 2000 году. Он вышел на свободу в 2022-м. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / ТАСС Михаил Малышев

Михаил Малышев скончался в возрасте 60 лет. Источник сообщил изданию, что причиной смерти стал цирроз печени. Другая собеседница рассказала, что Михаил Малышев пришел сегодня в поликлинику на прием к терапевту. Внезапно мужчина упал в фойе, к нему подбежали врачи и попытались реанимировать, однако спасти его не получилось, сообщила очевидица. По ее словам, после этого на место происшествия прибыл катафалк.

Первое убийство Михаил Малышев совершил в конце 1997 года. Он расчленил тело 16-летней студентки Натальи Суворовой. В 1998-м Михаил Малышев убил и расчленил своего знакомого. Следователи подозревали, что части тел убитых употреблял в пищу. Также подозревался еще в восьми убийствах. В 2000 году суд назначил Михаилу Малышеву наказание в виде 25 лет лишения свободы. Он отбывал наказание в Пермском крае и прошел принудительное психиатрическое лечение. Освободился из колонии в октябре 2022 года.