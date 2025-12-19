С начала года до 93% жителей Воронежской области столкнулись со спам-звонками

С января по ноябрь 2025 года в Воронежской области в разные месяцы от 86% до 93% пользователей получали спам-звонки. Об этом сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского» с опорой на статистику из приложения Kaspersky Who Call.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее данным, доля потенциально мошеннических звонков изменялась в течение года: в начале 2025-го она составляла 19–22%, к лету выросла до 26%, достигла пика в августе — 42%, а к ноябрю снизилась обратно до 26%.

Также в регионе сохраняется повышенный уровень киберугроз. Почти 29% пользователей подвергались веб-атакам — попыткам заражения через опасные сайты. 34% жителей региона столкнулись с угрозами на своих устройствах. Вредоносное программное обеспечение может попадать на компьютер через USB-накопители, CD, DVD или маскироваться в установщиках и зашифрованных файлах.

Риск сохраняется и для организаций. Через веб-каналы пытались заразить 16% корпоративных устройств, а локальными угрозами затронуто 18%. Злоумышленники активно нацеливаются на инфраструктуру компаний, пытаясь получить доступ к данным, сетям и внутренним сервисам.

Подробнее о киберзащите промышленности в макрорегионе рассказала вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Одегов