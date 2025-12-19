Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минфин повысил на 60 рублей минимальную цену за бутылку водки

Минфин РФ повысил минимальные цены на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации и будет действовать до 31 декабря 2031 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальная розничная цена на водку вырастет до 409 руб., бренди — 605 руб., коньяка — 755 руб. за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена на водку у производителей увеличится до 337 руб. (оптовая — до 351 руб.), на бренди — до 457 руб. и 463 руб. соответственно, на коньяк — до 546 руб. и 577 руб.

С 1 января 2025 года минимальная розничная цена на водку была повышена до 349 руб. за 0,5 литра, тогда как ранее она составляла 299 руб. Минимальные цены на водку в России действуют с 2009 года и используются как инструмент борьбы с нелегальным производством спиртного.

