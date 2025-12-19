Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Итоги года с Владимиром Путиным» в цифрах

19 декабря в Гостином Дворе прошла объединенная пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. Чем запомнится эта встреча — в материале “Ъ”.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прямую трансляцию вели телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

За 4 часа 28 минут президент ответил на 103 вопроса. Вопросы задавали 49 журналистов и ведущих, а также 10 граждан. Для сравнения, в прошлом году глава государства успел ответить на 74 вопроса от 31 журналиста и 26 граждан, а встреча продлилась 4 часа 27 минут. Рекорд самого долгого эфира остался не побит — в 2013 году он продолжался 4 часа 47 минут.

Наибольшее внимание было уделено социальной сфере и международным отношениям: на эти темы было задано соответственно 21% и 16% вопросов. Экономике было посвящено 14% вопросов, СВО — 9%, на темы культуры и технологий было задано четыре и три вопроса соответственно.

«Итоги года» с Владимиром Путиным-2025. Ключевые высказывания президента за 4,5 часа

Также глава государства ответил на 25 личных вопросов. Президента, в частности, спросили, влюблен ли он (да), записывает ли он видеокружки в мессенджерах (нет), где уют в его кремлевской квартире (создается близкими). Также его попросили написать обращение в капсулу времени (господин Путин поблагодарил предков, поздравил будущие поколения за понимание связи времен и пожелал им счастья).

Владимира Путина пригласили в Белгород, Казань, Новосибирск, Якутию, Республику Коми и на свадьбу.

Владимир Путин в ответах процитировал знакомых с ним батюшку («чаще всего люди, уходя из жизни, жалеют о том, что мало внимания уделяли детям») и многодетную женщину, реакцией которой на появление нового ребенка в ее семье был вопрос «как мы раньше без тебя жили?», а также бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля («будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией»). Два раза глава государства упомянул, что воспринимает время спрессовано.

В ходе общения было три прямых включения из российских регионов, а также показано четыре видеообращения.

Итоги 2025 года с Владимиром Путиным

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Жители Екатеринбурга за просмотром «Итогов года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прямая трансляция в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Часть обращений, которые россияне прислали на прямую линию, транслировались на экранах в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

