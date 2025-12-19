«Итоги года с Владимиром Путиным» в цифрах

19 декабря в Гостином Дворе прошла объединенная пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. Чем запомнится эта встреча — в материале “Ъ”.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Прямую трансляцию вели телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

За 4 часа 28 минут президент ответил на 103 вопроса. Вопросы задавали 49 журналистов и ведущих, а также 10 граждан. Для сравнения, в прошлом году глава государства успел ответить на 74 вопроса от 31 журналиста и 26 граждан, а встреча продлилась 4 часа 27 минут. Рекорд самого долгого эфира остался не побит — в 2013 году он продолжался 4 часа 47 минут.

Наибольшее внимание было уделено социальной сфере и международным отношениям: на эти темы было задано соответственно 21% и 16% вопросов. Экономике было посвящено 14% вопросов, СВО — 9%, на темы культуры и технологий было задано четыре и три вопроса соответственно.

Также глава государства ответил на 25 личных вопросов. Президента, в частности, спросили, влюблен ли он (да), записывает ли он видеокружки в мессенджерах (нет), где уют в его кремлевской квартире (создается близкими). Также его попросили написать обращение в капсулу времени (господин Путин поблагодарил предков, поздравил будущие поколения за понимание связи времен и пожелал им счастья).

Владимира Путина пригласили в Белгород, Казань, Новосибирск, Якутию, Республику Коми и на свадьбу.

Владимир Путин в ответах процитировал знакомых с ним батюшку («чаще всего люди, уходя из жизни, жалеют о том, что мало внимания уделяли детям») и многодетную женщину, реакцией которой на появление нового ребенка в ее семье был вопрос «как мы раньше без тебя жили?», а также бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля («будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией»). Два раза глава государства упомянул, что воспринимает время спрессовано.

В ходе общения было три прямых включения из российских регионов, а также показано четыре видеообращения.