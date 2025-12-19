Правительство предложило увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает увеличение лимита сверхурочных работ до 240 часов в год. Это следует из документа, размещенного на сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», лимит сверхурочных работ для россиян будет увеличен в два раза. В рамках Трудового кодекса на данный момент лимит сверхурочных работ — четыре часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. При этом сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном за последующие.

Расширение лимита оставляет за работником право выбора между денежной компенсацией и дополнительным временем отдыха. Повышенная оплата также сохраняется.

Увеличение лимита до 240 часов в год возможно только при наличии отраслевого соглашения или коллективного договора, в которых предусматриваются закрепленные условия и порядок привлечения работников. Для расширения лимита сверхурочных работ сотрудника также необходимо его письменное согласие.

Законопроект ограничивает привлечение к сверхурочной работе сотрудников с вредными и опасными условиями труда. Допуск смогут получить только граждане, у которых отсутствуют медицинские противопоказания.

Как накануне заявили в Минэкономразвития, законопроект был разработан в целях сокращения дефицита кадров на рынке труда в России. По их словам, безработица среди россиян сохраняется на исторически низком уровне и составляет 2,2%.