Электронику развили в сроки

На три и два года соответственно увеличил Мосгорсуд сроки заключения бывшему генеральному директору АО «ЦНИИ ''Электроника''» Алене Фоминой и гендиректору ПАО «Аквасервис» Ивану Курчатову, признанным Тушинским райсудом виновными в хищении 300 млн руб. Также апелляционная инстанция по представлению Моспрокуратуры заменила двум сообщникам осужденных, включая бывшего подчиненного госпожи Фоминой Антона Исаева, условные сроки на реальное отбытие их в колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Приговор Тушинского суда, обжалованный столичной прокуратурой, был вынесен Алене Фоминой, Ивану Курчатову и их cообщникам — замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антону Исаеву и гендиректору НПО «Кадетек» Виталию Флоренцеву — еще в феврале этого года.

Тогда фигуранты дела были признаны виновными в совершении от двух до трех эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорены на сроки от пяти с половиной до семи с половиной лет заключения. При этом признававшим вину господам Флоренцеву и Исаеву суд, проявив снисхождение, назначил отбытие сроков условно. Осужденные также должны были выплатить штрафы от 1 млн до 1,56 млн руб.

Уголовное дело, из-за которого его фигуранты оказались на скамье подсудимых, было возбуждено в 2020 году. Связано оно было с неудовлетворительной работой возглавляемого госпожой Фоминой АО «ЦНИИ ''Электроника''».

Как выяснилось позже, финансовые трудности АО отразились буквально на всем трудовом коллективе, части которого по несколько месяцев даже не выплачивалась заработная плата.

Входящее в корпорацию «Ростех» АО «ЦНИИ ''Электроника''» имело стратегическое значение для развития электронной промышленности России. Созданный по распоряжению Совета министров СССР в 1964 году институт должен был обеспечивать стратегию развития отдельных холдингов и корпораций, а также бизнес-планы эффективного развития отрасли до 2025–2030 годов. Но проверяющие выяснили, что часть отпускаемых средств там расходовалась неэффективно, а часть вообще расхищена.

В частности, было установлено, что свыше 300 млн руб. ЦНИИ потратил на заключение сомнительных договоров на оказание «консультационных услуг в области проведения маркетинговых исследований» и «экспертизу инвестиционных проектов организаций оборонно-промышленного комплекса». Подрядчиками по ним выступили ПАО «Аквасервис» и НПО «Кадетек», которые возглавляли господа Курчатов и Флоренцев.

При этом эффективность выполненных госконтрактов была настолько низкой, что проверяющие решили, что имело место банальное хищение госсредств. Материалы проверки были переданы в столичное ГСУ СКР, которое в начале 2020 года возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве. А уже 11 сентября в деле появился первый фигурант — бывший сотрудник АО «ЦНИИ ''Электроника''» Антон Исаев, успевший к тому времени занять должность заместителя начальника департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга.

Следствие посчитало, что именно он заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства, выделяемые в рамках сопровождения реализации государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Решением Замоскворецкого суда экс-чиновник был отправлен под стражу, где во всем и сознался.

Следствием этого стало задержание 1 февраля 2021 года гендиректора АО «ЦНИИ ''Электроника''» Алены Фоминой, которую вскоре также отправили в СИЗО. Впоследствии были задержаны руководители подрядных организаций — гендиректор ПАО «Аквасервис» Курчатов и руководитель «Кадетек» Виталий Флоренцев. Следствие по делу длилось почти два года, после чего в мае 2023-го оно поступило на рассмотрение суда.

Помимо господина Исаева частично вину признал лишь Виталий Флоренцев. Кроме хищения путем мошенничества обоим вменяли в вину еще и «отмывание преступно нажитых средств» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Но учтя их признательную позицию, суд назначил обоим по пять с половиной лет условно. Настаивавшие на своей невиновности Алена Фомина и Иван Курчатов были приговорены к семи с половиной и шести с половиной годам колонии общего режима.

Однако прокурор, требовавший более значительных сроков заключения для фигурантов, обжаловал судебное решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Рассмотрение прокурорского представления и жалоб осужденных Фоминой и Курчатова, настаивавших на оправдании, уложилось в три заседания.

В ходе рассмотрения апелляций представителю Моспрокуратуры удалось убедить судейскую коллегию в том, что не только господа Фомина и Курчатов заслуживают утяжеления наказания, но и условно осужденные господа Исаев и Флоренцев.

В соответствии с судебным определением последние были взяты под стражу в зале Мосгорсуда. А Алене Фоминой и Ивану Курчатову срок заключения был увеличен до девяти и восьми лет соответственно. Впрочем, с учетом времени, уже отбытого под стражей, дополнительно им придется отсидеть лишь около трех лет. Адвокаты уже заявили, что обжалуют это «несправедливое», по их мнению, решение.

Алексей Соковнин