Зюганов похвалил физическую форму Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание на хорошую физическую и интеллектуальную форму Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Он производит хорошее впечатление. С точки зрения физической и интеллектуальной – в прекрасной форме»,— заявил глава КПРФ журналистам по окончании программы «Итоги года с Владимиром Путиным» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Зюганов отметил, с каким интересом президент реагировал на вопросы, связанные с демографической обстановкой. «Это ненормально, когда на шестой части планеты осталось 146 миллионов человек»,— поделился коммунист своим мнением. Он пригласил президента, «Единую Россию» и весь Совет Безопасности России приехать на совхоз имени Ленина, чтобы посмотреть, как проблема с демографией решена там.

Директор совхоза имени Ленина — Павел Грудинин, набравший 11,77% на выборах президента России в 2018 году. После этой электоральной кампании господин Грудинин чуть не лишился 42% акций аграрного предприятия в результате судебного разбирательства с бывшей супругой. Согласно позиции, неоднократно озвученной представителями КПРФ, ситуация вокруг совхоза была попыткой рейдерского захвата, спровоцированного политическими успехами Павла Грудинина.

Степан Мельчаков