Бюджет осваивает технологии

Соцвыплаты, зарплаты и капитальное строительство — кабмин утвердил список расходов с цифровым рублем. Получить такие платежи можно уже сейчас, об этом сообщили в пресс-службе Минфина. С января 2026-го правительство сможет перевести на цифровой рубль все бюджетные статьи расходов и доходов. Впрочем, для получателей переход на такой платежный инструмент возможен только по собственному желанию — открыть специальный счет должен сам гражданин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пока ожидать массовых заявок не стоит, говорит экономист Сергей Хестанов: «Как показывает опыт внедрения банковских карт, надеяться, что граждане добровольно захотят использовать цифровой рубль, наверное, не стоит. Скорее всего, потребуется достаточно мощное подталкивание, прежде всего, со стороны работодателей. Поэтому наиболее вероятно, что первой категорией граждан, которая познакомится с цифровым рублем, станут работники бюджетной сферы, которые, скорее всего, будут подвергаться достаточно жесткому давлению. Но точно так же, как и с банковскими картами, по мере освоения другие категории граждан тоже начнут использовать цифровой рубль. Опыт Китая показывает, что внедрение никаких значимых трудностей не вызывает.

С точки зрения IT-инфраструктуры компаний после того, как устраняются какие-то первоначальные трения при освоении нового программного обеспечения, цифровой рубль мало чем отличается от обычного безналичного рубля. В дальнейшем каких-то заметных сложностей в расчетах, скорее всего, наблюдаться не будет. Отдельный вопрос — это готовность розничной торговли. Здесь все гораздо сложнее: необходимо работать с массовым потребителем, но при наличии достаточно жестких стимулов, вероятно, и эта проблема будет решена».

Пилотный проект по использованию цифрового рубля начался в 2023 году: специальные кошельки начали открывать на платформе ЦБ, а оттуда валюту можно переводить на обычный банковский счет. Этим летом регулятор отчитался в проведении более 100 тыс. подобных операций. В секторе социальных выплат цифровой рубль государству особенно полезен, отмечает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин: «Конечно, для людей, которые находятся на соцобеспечении, то есть получающих, например, пенсию по возрасту или инвалидности, данная новация не является очевидной.

Здесь необходимо проводить определенную просветительскую работу, связанную с преимуществами цифрового рубля в части целевого характера использования. Например, средства соцобеспечения, которые промаркированы на детей (на их содержание, приобретение детских товаров), не могут быть потрачены семьей на расходы, не связанные с детьми. Эта инновация имеет большое социальное значение. По сути, социальные расходы государства становятся более контролируемыми. Среди других отраслей, где вопрос маркировки выделяемых финансовых средств является критичным, можно выделить, конечно, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, возможные научные исследования и медицину».

Массовое внедрение цифрового рубля в России должно начаться с сентября следующего года. К платформе новой формы валюты будут поэтапно подключаться банки и ритейл.

Ульяна Горелова