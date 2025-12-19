TikTok «заземлился» в США

TikTok заключил сделку о продаже своего бизнеса в США. Как сообщает Axios, покупателем станет совместное предприятие, созданное корпорацией Oracle, инвестиционной компанией Silver Lake и фондом MGX из Абу-Даби. Они получат 45% американского подразделения TikTok. При этом почти треть акций останется у аффилированных инвесторов ByteDance — китайской компании-владельца сервиса. Еще около 20% сохранит сам разработчик. Сделку планируют завершить в январе. Она оценивается в $14 млрд.

После ее закрытия американский TikTok станет самостоятельной компанией с отдельным управлением. Формально требования властей США будут выполнены, отмечает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «TikTok не продает им свою алгоритмическую ленту, совместное предприятие просто становится учредителями американского юрлица внутри Соединенных Штатов.

И одно из условий —внутренняя регуляция данных пользователей на территории США. Примерно то же самое работало между китайским и международным TikTok. Но только не в такой сложной связке, потому что китайский TikTok — это отдельное от мирового приложение. «У них даже коды разные. Для пользователей ничего не поменяется, это связано больше с юридической частью, которую TikTok как раз и обсуждали именно в рамках США. Данные никуда уходить не будут, а блокировки, дополнительные законы или ограничения будут распространяться на американцев в зависимости от того, что захочет правительство Соединенных Штатов.

Может ли эта сделка стать прецедентом, и в других странах тоже начнут покупать часть TikTok? Соединенные Штаты — крупнейший рынок с огромным количеством пользователей, и самое главное, с огромным количеством денег. По этой причине в TikTok и согласились на сделку. Они не имеют права отпускать такой колоссальный рынок. Почему такого не произошло в России? С точки зрения денег у TikTok нет такого интереса».

Впрочем, сделка может стать прецедентом для других стран, отмечает сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Мы видим реализацию закона о заземлении, который действует в России с 2021 года.

TikTok для США не просто соцсеть, а мощный инструмент для продвижения брендов и политиков. Поэтому им концептуально важно держать площадку в своих руках.

Безусловно, на рынке социальных сетей это станет прецедентом. Есть большие страны, которые могут повторить этот опыт — Индия, Австралия, а также крупные азиатские государства».

Сделка стала итогом затяжного конфликта между TikTok и властями США. С 2020 года Вашингтон требовал от китайской компании ByteDance избавиться от американского бизнеса, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. В 2024 году Конгресс принял закон, который грозил приложению запретом. В январе Верховный суд поддержал эти меры, после чего администрация Дональда Трампа начала переговоры о продаже.

Александр Дубков