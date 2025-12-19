Росморречфлот закрыл паромную линию между Сочи и Турцией

Росморречфлот закрыл морскую линию «Лидер Лайн», которая предусматривала выполнение рейсов паромом Seabridge по маршруту Трабзон — Сочи. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на Министерство транспорта России.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее направил обращение к Росморречфлоту. В нем глава региона указал, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов.

В частности, глава региона сообщил, что пункт пропуска не оснащен необходимым оборудованием, из-за чего повышаются риски провоза опасных и запрещенных грузов. Кроме того, морской вокзал расположен в историческом центре, где гуляют много туристов — власти региона считают, что движение дополнительного транспорта на этой территории повредит курорту.

Паром Seabridge предпринимал несколько попыток захода в морской порт Сочи: сначала в тестовом режиме, а затем с пассажирами на борту. Однако судно так и не получило разрешения на вход в порт. 9 ноября паром вернулся в Турцию после отказа российской стороны допустить его в порт Сочи. В начале декабря власти Краснодарского края подтвердили невозможность возобновления работы Seabridge и заявили, что эта позиция остается неизменной.