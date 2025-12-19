Корпорация развития взыскивает с подрядчика займы на школу в Виле

Арбитражный суд удовлетворил иск Корпорации развития Нижегородской области к ООО «Ремстрой» из Воротынца, взыскать 61,2 млн руб. по ранее полученным займам с процентами. В 2022-2023 годах областной концессионер кредитовал строительную организацию, выдавая ей займы по ставке «ключ ЦБ плюс 1%» для достройки средней школы в поселке городского типа Виля Выксунского округа.

Новая школа на 400 мест в Виле была построена и торжественно открыта осенью 2023 года, а подрядчик, которому не хватило средств на ее строительство, теперь должен отдать сумму долга концессионеру-заказчику объекта.

Иван Сергеев