Контракт с Минобороны с начала года подписали более 1,5 тыс. жителей Ленобласти

Военный комиссар Ленинградской области Игорь Янин доложил, что контракт на прохождение воинской службы в 2025 в регионе подписали более 1,5 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале после встречи с военкомом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (слева) и военный комиссар Ленинградской области Игорь Янин.

«Благодарю ленинградцев за служение Отечеству и чувство личной ответственности за его судьбу. С военкоматом и ленинградским филиалом фонда "Защитники Отечества" продолжаем работу, чтобы максимально убрать в работе всю бюрократию, обеспечить своевременную и востребованную поддержку и самим защитникам, и их родным»,— прокомментировал господин Дрозденко.

В целом по России контракты с ВС РФ за текущий год подписали свыше 400 тыс. человек. Такие цифры в ходе прямой линии 19 декабря назвал президент страны Владимир Путин.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что у петербуржца вымогали 1,4 млн рублей и заставляли отправиться в зону боевых действий по контракту.

Андрей Цедрик