В работе YouTube по всему миру произошел сбой

Пользователи YouTube по всему миру жалуются на плохую работу видеохостинга YouTube. По данным Downdetector, число жалоб достигло 9 тыс. Они начали поступать в 15:00 мск, пик сбоев пришелся на 16:15.

Большинство пользователей указали на плохую работу веб-версии YouTube (77%). Сбоев в приложении касается 7% жалоб. Еще 925 пользователей заявили о плохой работе YouTube TV.

Больше всего жалоб поступило от жителей Великобритании (около 3 тыс.) и Канады (более 1,3 тыс.).