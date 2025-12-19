«Рынок стал гораздо взрослее»

Роботизация производства в Челябинской области становится необходимостью для дальнейшего развития предприятий и изготовления конкурентоспособной продукции. Для максимального результата работа идет в направлениях от создания специализированных центров до открытия факультетов в университетах. В перспективе регион намерен стать «центром роботизации России».

В июне 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия должна к 2030 году войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. Задача — обеспечить российские компании и предприятия 145 роботами на 10 тыс. сотрудников. В прошлом году промышленники и региональные власти приступили к системной работе в этом направлении. На начало этого года плотность роботизации в Челябинской области составила 25 манипуляторов на 10 тыс. работников, а общее количество машин — 755 единиц, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Центр промышленной роботизации

Для достижения поставленной задачи в Челябинской области в том числе была создана автономная некоммерческая организация «Центр промышленной роботизации» (ЦПР, учредитель — министерство промышленности, природных ресурсов и новых технологий региона). ЦПР выступает связующим звеном между промышленными предприятиями, разработчиками, интеграторами и учебными заведениями.

В 2025 году услугами центра воспользовались более 30 предприятий. Сотрудники ЦПР проводили аудиты для предприятий, решившихся на внедрение роботов, и сопровождали компании от первых технико-экономических расчетов до запуска линий. По итогам работы заводы получали план роботизации с предложениями по производителям, типовым «коробочным» решениям, интеграторам, мерам господдержки и кадровым рекомендациям.

По словам генерального директора АНО «ЦПР» Вячеслава Зырянова, в 2025 году наблюдается качественный переход от реализации отдельных роботизированных решений к формированию комплексных, интегрированных производственных систем на уровне целых предприятий. «Современный бизнес интересуется не столько стоимостью отдельной единицы оборудования, сколько потенциалом трансформации всех бизнес-процессов и обеспечением устойчивой экономической эффективности в среднесрочной перспективе», — отмечает руководитель.

Всего с момента запуска ЦПР провел 20 производственных экспресс-аудитов и 15 технико-технологических аудитов. По их результатам на предприятиях в 2025 году будет установлено 270 роботов. На 2026 год в центре ставят задачу провести 100 аудитов, что, по предварительной оценке, может привести к установке до 500 роботов на производствах Челябинской области.

В ЦПР отмечают, что при правильном проектировании роботизированных линий одновременно закрывается дефицит персонала, снижается доля брака и стабилизируется выпуск продукции, сокращаются затраты из-за перевода рутинных и травмоопасных операций на технику, сроки исполнения заказов более предсказуемы.

В этом году центр сосредоточился еще на двух направлениях: формирование пула типовых решений для массовых задач (сварка, механообработка, паллетирование, логистика, lights-out участки) и развитие компетенций инженеров и операторов на базе предприятий. Такой подход, по мнению структуры минпрома, позволил перевести ряд проектов из статуса «витринных кейсов» в устойчивую производственную практику. Для руководства компаний это означает снижение рисков внедрения и более предсказуемую экономику проектов.

В следующем году центр намерен масштабировать проверенные в 2025 году решения, выйти на новые отрасли и сделать Челябинскую область «центром роботизации России», для чего необходимо увеличить число комплексных проектов, расширить кооперацию с федеральными компаниями и работу с предприятиями госсектора.

Кроме того, планируется развитие «биржи роботизации», которая должна стать «витриной стандартизированных решений и действующих контрактов», чтобы компании видели конкретные предложения со сроками окупаемости и ответственными исполнителями. Это, по словам руководства ЦПР, позволит закрыть три болевые точки рынка: дефицит квалифицированных интеграторов, неопределенность с экономикой проектов и долгий цикл принятия решений на стороне предприятий. В итоге роботизация станет конкурентной сферой, а производители и интеграторы смогут презентовать свои разработки.

По словам заместителя генерального директора АНО «ЦПР», эксперта по индустриальным паркам и особым экономическим зонам Павла Сучкова, сейчас предприятия стремятся не просто точечно внедрить роботов в производство, а спроектировать целые участки с цифровыми системами планирования и учета. «Рынок стал гораздо взрослее: если в 2023–2024 годах главной мотивацией была замена импортных решений, то в 2025 году предприятия пришли за повышением производительности и управляемости своих процессов», — подчеркивает Павел Сучков.

Помимо этого, центр рассматривает возможность расширения деятельности на другие страны. В декабре ЦПР и свободная экономическая зона «Могилев» Республики Беларусь заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в области промышленной роботизации. Согласно договору ЦПР планирует сопровождать проекты по интеграции челябинских роботов на белорусских предприятиях, координировать программы обмена компетенциями и подготовки кадров, а также участвовать в формировании совместных требований и стандартов к полностью автоматизированным производствам.

Ожидается, что соглашение с Беларусью усилит и внутренний рынок. Запрос на единые стандарты и сервис подтолкнет производителей к улучшению качества и увеличению масштаба решений. «Для российских производителей и экосистемы вокруг них — это шанс закрепить стандарт для тяжелой промышленности на пространстве Союзного государства», — отмечают в ЦПР.

В центре считают, что в 2026 году роботизация в Челябинской области окончательно перейдет «в плоскость стратегического выбора, а не точечных пилотов». «Для бизнеса это сигнал. Те, кто успеют зайти в эту волну сейчас, через несколько лет окажутся в числе тех, кто задает стандарт производительности на рынке, а не догоняет его», — резюмируют в структуре минпрома.

Предприятия и компании

В Челябинской области работают предприятия, которые не только внедряют, но и производят роботов. Среди них — запущенный при участии президента РФ Владимира Путина в 2024 году «Завод роботов». Он занимается изготовлением промышленных манипуляторов грузоподъемностью от 6 до 120 кг. Сегодня семь моделей включены в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга России, в том числе консольный промышленный робот GR-40 грузоподъемностью 45 кг, производство которого запустили только в этом году. По словам генерального директора завода Александра Горькуши, внесение в реестр свидетельствует о высоком уровне локализации изделий и гарантирует возможность бесперебойных поставок на предприятия страны. Проектная мощность «Завода роботов» — 650 манипуляторов в год.

Еще одним разработчиком в Челябинской области является ООО «Рэди Робот», выпускающее манипуляторов-упаковщиков. Например, оборудование для упаковки яиц, которое применяется на птицефабрике «Чепфа». Техника дает возможность предприятиям обеспечить стабильную производительность, улучшить безопасность и уменьшить затраты на материалы.

Помимо этого, ряд южноуральских компаний создают сервисы или программы, работающие с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Так, IT-компания XPage интегрирует цифровые продукты в городские, спортивные проекты, промышленность и ритейл.

«Компании ищут способы повысить эффективность, снизить издержки и выстроить устойчивые цифровые каналы работы с клиентами. В основном проекты направлены на взаимодействие бизнеса с потребителями, но все чаще затрагивают и автоматизацию внутренних процессов. Но в этом году запросов стало меньше — высокая ключевая ставка сдерживает инвестиции в digital», — отмечают в компании.

AI-компания Napoleon IT отмечает рост спроса на решения, связанные с применением ИИ в прогнозировании, планировании и оптимизации. Популярной, по словам генерального директора организации Павла Подкорытова, является система визуального интеллекта для строительного контроля. Она с помощью ИИ мониторит ход стройки и качество материалов через автоматизацию лабораторного контроля. Это позволяет оперативно выявлять отклонения от проектных сроков и заданий. В Челябинске эта система работает при возведении жилого комплекса «Грани».

Представители промышленных предприятий региона говорят, что нуждаются в ИИ и роботах. «На автозаводе „Урал“ мы смотрим на внедрение ИИ не как на модный тренд, а как на реальный инструмент усиления наших бизнес-процессов, максимально интегрированных с корпоративными информационными системами. Особенно интересны решения, которые позволяют автоматизировать работу инженерных служб — от проектирования до сопровождения производства, надеемся на их развитие. Не менее перспективными мы видим и предиктивные системы, которые позволяют заранее отслеживать состояние оборудования и предотвращать простои», — сказал IT-директор автозавода «Урал» Эльдар Гумурзаков на круглом столе на выставке «ТехноЭкспо. Металлургия. Машиностроение».

Другой участник круглого стола заместитель директора ООО «РнД МГТУ» Леонид Попов выделил ключевые моменты, препятствующие внедрению ИИ и роботов на предприятиях. По его словам, это недостаточная цифровизация производств, отсутствие необходимого числа квалифицированных специалистов, высокий объем инвестиций в новые технологии, отсутствие стандартов регулирования и сертификации применяемых методов и инструментов.

Господдержка

В Челябинской области для предприятий, внедряющих роботов, предусмотрен ряд финансовых мер поддержки. Так, в региональном фонде развития промышленности (ФРП) работает программа льготных займов «Роботизация и цифровизация промышленности». Можно получить до 100 млн руб. на срок до пяти лет по ставке 2% при условии приобретения отечественного оборудования и программного обеспечения. Программа позволяет покупать и иностранных роботов, но тогда получить можно не более 50 млн руб. и уже под 3% годовых.

По данным министерства промышленности области, с начала года три предприятия обратились за таким льготным займом. Компании получили поддержку на общую сумму 68,9 млн руб. ООО «Завод Эскон» и ООО «ЧКЗ» будут роботизировать сварочные цеха, ООО «Анеко» — модернизировать и расширять производство нефтегазового оборудования посредством внедрения роботизированного комплекса.

В системную работу региона по автоматизации и роботизации промышленности входит и формирование кадрового потенциала. В Челябинской области создаются инженерные классы, где обучают по программам, включающим изучение интеллектуального производства, технологий материалов, автоматизацию технологических процессов и производств, а также многое другое.

В рамках совместного проекта Челябинского кузнечнопрессового завода и многопрофильного колледжа Южно-Уральского госуниверситета создана образовательная структура, являющаяся симбиозом предприятия и образовательной организации. Открыт факультет «Мехатроника и робототехника» в ЮУрГУ, который готовит кадры для «Завода роботов». Также запущен «Молодежный институт робототехники» — совместный проект ЮУрГУ, ЧКПЗ и челябинского лицея №11. Здесь школьники смогут не только генерировать новые инженерные идеи, но и воплощать их.

Стратегическим шагом, который позволит укрепить промышленный потенциал не только региона, но и страны, минпром области называет создание особой экономической зоны «Южноуральская». В марте 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о ее образовании. Главная цель ОЭЗ — продвижение роботизации и повышение технологичности производства.

Виталина Ярховска