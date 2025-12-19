Суд в РФ дал 18 лет украинскому депутату Гончаренко за призывы к терроризму

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко. Инстанция признала его виновным в призывах к совершению терактов, а также унижении достоинства по национальному признаку. Об этом сообщили в московском управлении прокуратуры.

Помимо лишения свободы инстанция лишила фигуранта права администрировать сайты на четыре года. Суд установил, что в 2024-2025 годах депутат рады публично призывал к совершению террористической деятельности. Также он унижал «группу лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия». Записи с его заявлениями Гончаренко опубликовал в интернете.

Это стало вторым приговором Алексея Гончаренко в России. В июне 2024 года суд признал его виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности, возбуждении ненависти и распространении фейков о ВС РФ. Тогда ему заочно назначили 10 лет строгого режима.

Алексей Гончаренко — депутат Верховной рады Украины VIII и IX созывов. Он входит в оппозиционную партию «Европейская солидарность», созданную экс-президентом Украины Петром Порошенко (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2010-2014 годах Гончаренко был зампредседателя Одесского областного совета.

Никита Черненко