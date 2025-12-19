Путин признался, что влюблен

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что испытывает чувство любви. Ответ на соответствующий вопрос глава государства дал в ходе прямой линии.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время мероприятия журналист поинтересовался у господина Путина, верит ли он в любовь с первого взгляда. Президент ответил утвердительно. Впоследствии последовал вопрос о его текущих романтических отношениях.

На прямой вопрос о том, влюблен ли он сейчас, президент ответил: «Да».

Мероприятие «Итоги года — 2025 с Владимиром Путиным», совмещенное с прямой линией, проходит в Гостином дворе. Начало пресс-конференции — 12:00 мск. Прямая линия завершилась спустя 4,5 часа. За это время президент ответил на более чем 70 вопросов.