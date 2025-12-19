В Самаре суд обязал собственников участка демонтировать парковочную зону на улице Дыбенко

В Самаре суд удовлетворил требование прокуратуры Советского района не использовать земельный участок не по назначению и демонтировать строения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, на ул. Дыбенко находится земельный участок площадью 542 кв. м с видом разрешенного использования — предоставление коммунальных услуг. Часть участка площадью 239 кв. м имеет ограничение в использовании, так как находится в охранной зоне тепловых сетей.

Собственниками земли весь участок используется не по целевому назначению, а под парковочную зону для автомобилей. Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете использовать участок не по назначению и об обязании собственников демонтировать имеющиеся строения.

Руфия Кутляева