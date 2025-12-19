Имущество орловского производителя овощей «Виннер» продают за 589 млн рублей

На аукцион выставили имущество обанкротившегося производителя овощей ООО «Виннер» в Мценском районе Орловской области. Общая начальная цена трех лотов составляет 589,6 млн руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав самого крупного лота стоимостью 576,8 млн руб. входят здание завода по переработке плодов, котельная, а также склады, овощехранилище, насосные станции, теплицы, сельскохозяйственная техника и транспорт. Два других лота стоимостью 4,7 млн и 8 млн руб. соответственно включают в себя нежилые здания.

Шаг аукциона и задаток составляют 5% от начальной цены каждого из лотов. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 февраля 2026 года.

По собственным данным, компания занималась выращиванием овощей в открытом грунте, в том числе кабачков, цветной капусты, брокколи, тыквы и ряда других культур. По данным Rusprofile, ООО «Виннер» зарегистрировано в 2006 году в Мценском районе Орловской области. Уставный капитал — 60 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Владелец — Овсеп Хукеян. Выручка общества в 2024 году составила 24 млн руб., чистый убыток — 3,8 млн руб.

Согласно сообщениям на «Федресурсе», имущество уже пытались реализовать в октябре, однако аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Тогда начальная цена лотов была больше и составляла 655,1 млн руб.

Арбитражный суд Орловской области признал ООО «Виннер» банкротом в 2020 году. Конкурсным управляющим был назначен Филипп Ангелевски. С заявлением о банкротстве фирмы в 2019-м в суд обратились сразу несколько кредиторов, в том числе банк «Промышленно-финансовое сотрудничество». Общий объем изначальных требований составлял 4,1 млн руб. В ноябре 2025-го суд продлил конкурсное производство в отношении компании на шесть месяцев.

В 2017 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Виннер» планировал построить в Орловской области овощехранилище мощностью 25–30 тыс. т единовременного хранения. В проект были намерены вложить 350 млн руб.

Егор Якимов