Сотрудники Нововоронежской АЭС стали победителями Еврокубка по гребле на лодках класса «Дракон»

В середине декабря в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратах Дубае состоялся Кубок Европы EDBF EUROCUP DRAGON BOAT RACE — 2025. Российская команда Walruses, в состав которой вошли сотрудники Нововоронежской АЭС Алексей Бахтин и Алла Лаврова, увезла с собой золото и серебро соревнований.



Фото: предоставлено Алексеем Бахтиным и Аллой Лавровой

Первое место команда взяла на дистанции 200м среди смешанных команд (20 гребцов), второе — на дистанции 200м среди мужчин старше 40 (10 гребцов). Помимо этого, девушки заняли пятое место на дистанции 2000м, где их обогнали профессиональные команды.

«Мне пришлось взять на себя роль рулевого, поскольку приехать смог только один из трех заявленных. Но все усилия стоят результата, которого мы достигли совместным трудом. Участие в таких крупных международных мероприятиях дает возможность продемонстрировать свою выносливость, силу духа и стремление к успеху вне рабочих стен. Это также помогает развивать межкультурное общение между представителями разных стран и культур, сближает и укрепляет эту дружбу», — подчеркнул Алексей Бахтин.

«График был очень плотный все три соревновательных дня: одна гонка сменялась другой. Очень здорово не только поучаствовать в соревнованиях международного уровня, но и уехать с него с достойными наградами», — поделилась Алла Лаврова.

Фото: предоставлено Алексеем Бахтиным и Аллой Лавровой

Алексей и Алла являются постоянными членами команды Нововоронежской АЭС «Атомный дракон». Спортсмены регулярно тренируются на базе спортивного клуба «Академия водного спорта» в Воронеже и участвуют в различных соревнованиях.

На Еврокубок приехали 36 команд из разных стран мира — Ирана, Германии, Грузии, России, ОАЭ, Сербии, Филиппин, Венгрии — всего 500 человек. Помимо Walruses, в соревнованиях приняли участие еще шесть российских команд: из Твери, Москвы, Белгорода, Санкт-Петербурга и Энгельса.

Гонки прошли на территории Дубайского водного канала (Dubai Water Canal). Это рукотворный канал в Дубае, продолжение исторического залива Dubai Creek.