СКР начал проверки строителей спортивных объектов после жалоб Путину

СКР начал процессуальную проверку по статьям о халатности и мошенничестве после сообщений о возможных нарушениях при строительстве спортивных объектов в Хакасии. Проверку по статье о мошенничестве начали по той же причине в Челябинской области, заявили в пресс-службе ведомства.

Во время «Итогов года» к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница города Абаза из Хакасии. Она сообщила, что в городе задерживают строительство крытой ледовой арены. Также жители поселка Джабык в Челябинской области рассказали главе государства о незавершенном строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклады о ходе проверок у региональных глав ведомств. Ход проверок проконтролирует центральный аппарат комитета.

