В Ижевске зафиксировали свыше 500 нарушений уборки дворов от снега и льда

529 нарушений Правил благоустройства по «зимним составам» выявили сотрудники административной инспекции во дворах Ижевска за неделю. На составление протоколов вызваны представители 52 организаций. 10 протоколов уже составлено, сообщает пресс-служба администрации города.

«Заснеженные территории, зимняя скользкость, навесы на карнизах — наиболее частые виды нарушений. Чаще всего управляющие компании своевременно их устраняют, но иногда приходится принимать меры административного воздействия»,— говорится в сообщении.

Размер штрафа за непроведение работ по уборке территорий и объектов благоустройства от снега и ледяных наростов (ст. 11.2 №57-РЗ) составляет до 4 тыс. руб. для граждан, до 15 тыс. руб. — для должностных лиц и до 100 тыс. руб. — для юридических. Ежедневные проверки придомовых территорий продолжаются.

Владислав Галичанин