Тыл укрепили поддержкой

Тюменские общественники получили гранты губернатора на более чем 107 млн руб. для реализации 110 социальных проектов в 2025–2026 годах. Некоммерческие организации (НКО) направили средства на изготовление маскировочных сетей и носилок-волокуш, увеличение объемов подготовки продовольствия для участников специальной военной операции (СВО) и продолжение поиска без вести пропавших бойцов. Власти подчеркивают, что социально ориентированные НКО и волонтеры стали важнейшей частью социальной политики Тюменской области, благодаря которой удается решать самые сложные вопросы.

Гранты губернатора Тюменской области от 300 тыс. до 1,5 млн руб. на помощь людям в 2025 году получила почти половина заявившихся на финансирование НКО — 110 из 265. Глава региона Александр Моор подчеркнул, что в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и Годом героев в субъекте ввели новое 12-е направление в конкурсе — «Поддержка и сопровождение участников боевых действий и их семей». По словам губернатора, наибольший объем средств получили инициативы по сохранению исторической памяти, поддержке участников СВО и их родственников. «В команды НКО включены ветераны боевых действий, работа над проектами поможет им быстрее вернуться к мирной жизни»,— добавил Александр Моор.

Как сообщили Guide в департаменте социального развития Тюменской области, на 18 проектов по сохранению исторической памяти направили 19,5 млн руб., на 17 инициатив по поддержке и сопровождению участников боевых действий и их семей — 14,8 млн руб. «Это организация сбора и передачи гуманитарной помощи, психологическое консультирование, проекты “передышки”, работа с травматическими расстройствами и зависимостями, реабилитация, адаптивная физкультура и спорт, поиск без вести пропавших»,— пояснили в ведомстве.

В разговоре с Guide директор волонтерской организации «Содействие 72» Екатерина Антуфьева отметила, что на грант в 297 тыс. руб. общественники сплели 86 маскировочных сетей и сделали за июль — ноябрь 40 носилок-волокуш. По ее словам, в изготовлении специальных полотен ежедневно принимают участие 15–18 человек старшего возраста и коллективы детских садов, школ, вузов и предприятий. «Очень люблю своих бабушек, они приходят с утра и до вечера плетут сети. У кого-то болят ноги, спина, давление, но они каждый день делают титанический труд — люди старой закалки, среди них есть и дети войны, которые не понаслышке знают, что такое война. Переживают за бойцов, хотят им помочь, согреть, укрыть и накормить»,— сказала Екатерина Антуфьева.

Она добавила, что «Содействие 72» также с 2022 года занимается отправкой гуманитарных грузов в зону проведения СВО. «Это не только маскировочные сети, но и теплоизоляционные изделия, автомобили, медицина, продукты для длительного хранения. Ежемесячно удается отправлять 2 т груза»,— пояснила директор организации.

На грант в 300 тыс. руб. для реализации проекта «Геройская кухня СВОим» «Союз ветеранов локальных войн, боевых конфликтов и членов их семей “Опорник”» закупил сушилки для овощей и фруктов, кухонные комбайны, вакууматоры и значительно увеличил объемы изготовления продовольствия для бойцов, рассказала Guide председатель реготделения организации Надежда Нестеренко. По ее словам, за сутки около 400 волонтерам удается подготовить порядка 3 тыс. порций сухих супов, каш и сладостей. «Они им спасают жизни, когда отправляют на боевое задание, сколько с собой боец взял еды, столько и поест. Если ребята попали в засаду, все это съедается, даже если воды нет— наши овощи отваренные, их можно спокойно жевать»,— сказала Надежда Нестеренко.

Она добавила, что, помимо изготовления питания, волонтеры «Опорника» занимаются военно-патриотическим воспитанием и решают проблемы, с которыми сталкиваются участники СВО в гражданской жизни: помогают в прохождении ими реабилитации и получении необходимых документов.

На проект «Никто не будет забыт» областного отделения организации семей погибших защитников Отечества выделили 1,3 млн руб., сообщила Guide ее председатель Ольга Милованова. Для поиска без вести пропавших участников СВО она передает анкеты в «522-й Центр приема, обработки и отправки погибших» (ЦПООП) в Ростове-на-Дону и изучает архивы Краснодона (Луганская Народная Республика; ЛНР). «Принимаем заявки и передаем анкеты в Аванпост, проводим мероприятия с семьями погибших участников СВО, всех локальных войн и конфликтов»,— добавила Ольга Милованова.

Председатель отметила, с 2023 года по предложению Александра Моора в областном отделении организации открыта общественная приемная «Никто не будет забыт». «Мы помогаем абсолютно всем, без нашей помощи от нас никто не уходит. Я знаю, что это такое, поэтому ни одну мать, ни одну жену не отправлю, сама три года искала и знаю, как это больно»,— сказала она. Ольга Милованова добавила, что в 1995–1997 годах пыталась найти сына, который участвовал в боях на территории Чечни. «Нашла, привезла и похоронила на родной земле. Я была главным бухгалтером в большой фирме, но когда поехала искать, я оставила все и уже 30 лет участвую в поиске ребят и помогаю другим матерям, пережившим страшное горе»,— рассказала она.

По данным департамента социального развития, всего в Тюменской области зарегистрировано более 2,3 тыс. НКО, из них порядка 400 активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в конкурсах грантов, реализуют социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан. «В регионе активно работает система государственных гарантий, благодаря которой жители могут получить адресную поддержку, и НКО — незаменимые партнеры органов власти. Организации оперативно реагируют на самые сложные ситуации и всегда находятся в первых рядах поддержки»,— подчеркнул Александр Моор. Губернатор добавил, что за пять лет в Тюменской области поддержали 460 проектов НКО на более чем 364 млн руб., которые направили из регионального и федерального бюджетов.

В ведомстве добавили, что в результате совместной работы Тюменская область поднялась с 32-го на седьмое место в рейтинге Минэкономразвития России по реализации в субъектах механизмов поддержки социально ориентированных НКО и социальных предпринимателей. «Общественники дополняют систему государственных гарантий. Как надежные партнеры, они оперативно реагируют на сложные ситуации. Они стали важной частью социальной политики региона»,— отметил Александр Моор.

