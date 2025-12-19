Леса отбили от огня

Пожары охватили 4,3 млн га российских лесов в 2025 году, включая 206 га Тюменской области — 0,004% от всей площади пострадавших территорий. Власти отмечают, что в регионе сократили время обнаружения очагов возгорания в 2,2 раза от федеральной нормы, провели работы по лесовосстановлению и лесоразведению на 7,8 тыс. га и запустили лесопитомник, который будет ежегодно давать 12 млн сеянцев. Опыт тюменцев был востребован в этом году в борьбе с пожарами на территории Бурятии и Карелии.

Тюменские лесопожарные потушили 100% лесных возгораний в первые сутки с момента их обнаружения по итогам 2025 года, сообщили Guide в областном департаменте лесного комплекса. «Для региона значение по площади лесных пожаров установлено на уровне 29 773 га. Пройденная пожарами площадь составила 206 га, что в 145 раз ниже предельно допустимой»,— пояснили в ведомстве. Губернатор Александр Моор перед началом пожароопасного сезона подчеркнул, что власти обеспечили лесопожарные подразделения всем необходимым оборудованием, экипировкой и инвентарем.

Новое техническое оснащение Тюменской авиабазы позволило сократить время идентификации возникающих возгораний до прибытия на место лесопожарных со 120 до 80 мин при федеральном нормативе в 180 мин. Ускорить процесс позволили 521 приобретенная радиостанция, 14 установленных ретрансляторов и завершение программирования коммуникационного оборудования. «Было доработано программное обеспечение системы контроля лесопожарной обстановки “Ясень-Веб”, благодаря чему обновление информации о возникающих возгораниях стало сопровождаться световым сигналом, что позволяет мгновенно замечать любые изменения на мониторах»,— отметили в ведомстве.

В начале года департамент отметил, что для борьбы с пожарами в регионе планировали привлечь 2555 человек и 1242 единицы техники. Начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов Олег Турнаев отчитался, что ведомство разработало и утвердило планы тушения лесных пожаров по каждому лесничеству Тюменской области. «В 2025 году построено и реконструировано 22,6 км лесных дорог, обустроено и расчищено свыше 0,78 тыс. км минерализованных полос. Дополнительно выполнено обустройство 404 км минполос на не относящихся к лесному фонду участках, где ежегодно возникают ландшафтные пожары»,— добавил он.

Озеленению расширяют пространство

По итогам года в Тюменской области провели работу по лесовосстановлению и лесоразведению на 7,87 тыс. га, что в полтора раза превышает площадь сгоревших и вырубленных лесных насаждений. По словам Александра Моора, всего с 2019 года в регионе высадили свыше 55 тыс. га леса. «Каждый год мы сажаем больше деревьев, чем теряем от пожаров и вырубок. В последние два года площадь восстановленных насаждений в полтора раза превышает площадь погибших и вырубленных»,— пояснил он.

Губернатор отметил, что в регионе прошли акции «Сад памяти» и «Сохраним лес», в рамках которых тюменцы высадили свыше 100 тыс. сеянцев у деревень Якуши и Речкина. «Каждый высаженный сеянец — это шаг к улучшению экологии региона. В 2025 году вместе с жителями области в рамках акций мы высадили 3,2 млн сеянцев»,— подчеркнул Александр Моор.

Потребность областного ведомства в посадочном материале с закрытой корневой системой полностью закрывает тепличный комплекс Тюменской авиабазы, который производит две партии сеянцев за сезон — в общей сложности свыше 2 млн штук в год, сообщили в департаменте лесного комплекса. Выполнить в срок все мероприятия по восстановлению леса региона также позволит инвестиционный проект группы компаний «Актив» по созданию лесопитомника в Тюменском округе. В 2024 году организация разместила первую теплицу из двух запланированных, построила вспомогательные помещения и завершила газоснабжение площадки. «В 2025 году осуществлен запуск лесопитомника. Произведен высев первой партии семян сосны в количестве 800 тыс. штук. К концу реализации проекта будет создано 24 рабочих места, и предприятие будет давать 12 млн сеянцев сосны с закрытой корневой системой в год»,— добавили в ведомстве.

Огню не оставили места

Всего в лесах России произошло 6,8 тыс. пожаров на площади 4,3 млн га в 2025 году. По данным Рослесхоза, самая сложная ситуация возникла в Забайкальском крае и Бурятии, на территории которых огонь прошел 3,7 млн га (86%). В июне 50 десантников-пожарных Тюменской авиабазы отправились в Улан-Удэ для борьбы со стихийным бедствием в охваченной пожарами республике. «Как только от правительства Бурятии поступила просьба о помощи, поручил в кратчайшие сроки организовать выезд наших специалистов. В состав тюменской группировки вошли тобольские и уватские лесопожарные»,— отметил Александр Моор.

За два месяца тюменцы помогли ликвидировать 16 пожаров на площади в 10 тыс. га. Специалисты работали в гористой местности в условиях жары, сильного ветра и дефицита осадков. «Работать приходилось в труднодоступных местах, куда даже техника не могла добраться. Наши специалисты проявили мужество и самоотверженность»,— подчеркнул губернатор.

Спустя две недели с момента возращения в Тюменскую область десантники-пожарные Уватского и Тобольского авиаотделений вновь отправились на борьбу со стихией — в Карелию. За две недели работы в республике тюменские лесопожарные участвовали в тушении пяти пожаров.

«Более тысячи гектаров леса удалось спасти благодаря опыту, профессионализму и самоотверженному труду наших земляков. Работа десантников получила высокую оценку со стороны руководства Карелии. И это заслуженно — тюменцы показали настоящий характер, надежность и готовность прийти на помощь в любой ситуации»,— отметил глава Тюменской области.

Василий Алексеев