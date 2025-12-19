Сделано в Сибири: туризм, который работает

Ежегодно увеличивается число гостей в Тюменскую область. Итоги 2025-го оцениваются в положительной динамике — прогнозируется более 4 млн поездок туристов в регион. Растет интерес гостей к горячим источникам, крупным событийным мероприятиям и брендовым туристическим маршрутам. Сфера туризма является динамичной отраслью экономики, формируя образ термального курорта страны для многих путешественников и жителей субъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюменская область признана лучшей в номинациях санаторно-оздоровительный, событийный и гастрономический туризм по версии премии Russian Travel Awards

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Тюменская область признана лучшей в номинациях санаторно-оздоровительный, событийный и гастрономический туризм по версии премии Russian Travel Awards

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Туристический поток в Тюменскую область, по данным геоаналитических сервисов, составит порядка 4 млн поездок в 2025 году, сообщили Guide в региональном департаменте потребительского рынка и туризма. Наибольший интерес к территории проявляют жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (совершили 21% от общего числа поездок гостей в субъект), Свердловской области (15%), Ямало-Ненецкого автономного округа (10%), Курганской (6%), Омской (6%) и Челябинской (5%) областей, Республики Башкортостан (4%), Москвы и Московской области (4%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (3%), Пермского края (3%).

«Тюменскую область не зря называют “Врата Сибири”. Здесь путешественник может почувствовать себя первопроходцем, открыть новые горизонты и ощутить вкус настоящей Сибири — с ее термальными минеральными источниками, искренним гостеприимством и богатой историей»,— добавили в ведомстве.

Регион, который выбирают

По итогам 2024 года Тюменская область вошла в десятку самых привлекательных туристических регионов страны, заняв девятое место в индексе туристической привлекательности российских субъектов. Исследование провел консорциум «Устойчивый туризм», оценивая территории по 50 показателям — от инфраструктуры и экологии до безопасности и насыщенности достопримечательностями.

В 2025 году Тюменская область уже получила гран-при премии Russian Travel Awards сразу в трех номинациях — санаторно-оздоровительный, событийный и гастрономический туризм. «Не просто признание — подтверждение того, что здесь умеют делать отдых разным и продуманным. Благодаря развитию инфраструктуры и появлению новых проектов все больше путешественников выбирают оздоровительные туры, гастропоездки, культурно-познавательные и сельские маршруты. Одно из направлений, которое сегодня особенно востребовано,— оздоровительный туризм»,— отметили в департаменте.

Холодные снаружи — горячие внутри

За девять месяцев текущего года 22 термальных комплекса региона с горячей минеральной водой, бьющей из недр земли, посетили около 1,2 млн человек, что на 4% больше показателя за аналогичный период 2024-го. Все чаще за оздоровительным отдыхом в Тюменскую область приезжают семьи с детьми. Ожидаемый объем посещений в термальных курортах региона в текущем году оценивается на уровне 1,5 млн человек.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что термальные комплексы стали драйвером развития сферы туризма. «Первое, что было найдено на территории области, когда искали нефть и газ,— подземная термальная минеральная вода. Тогда не оценили ее перспектив, но сейчас мы возвращаемся к тому, что дано нам природой. Мы видим, как в стране произошел разворот в сторону развития внутреннего туризма. Тюменская область активно принимает участие в реализации этой государственной политики»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 22 термальных комплекса Тюменской области посетили около 1,2 млн человек за девять месяцев 2025 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области 22 термальных комплекса Тюменской области посетили около 1,2 млн человек за девять месяцев 2025 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Власти отмечают, что ежегодно фиксируют рост инвестиций в инфраструктуру комплексов. Только за 2025 год самый большой бассейн с термальной минеральной водой площадью в 800 кв. метров на базе отдыха СоветSKY внесли в Книгу рекордов России, а первый в Сибири Майер курорт «Марциаль» получил премию «Прорыв года», курорт был удостоен премии Global innovator 2025 в номинации «Инновационный курорт нового поколения».

В феврале правительство Тюменской области организовало первый Термальный конгресс, посвященный развитию термализма. Более двухсот участников из 13 регионов России обсудили актуальные вопросы создания курортной инфраструктуры и комплексного туристического продукта с использованием природного потенциала в регионах страны, а также новые форматы оздоровительных курортов, перспективы развития велнес- и бальнеологического туризма. «Проведение такого форума стало не просто отраслевым событием, а подтверждением статуса Тюмени как столицы термальных вод России»,— подчеркнули в департаменте потребительского рынка и туризма.

В ведомстве отметили, что для специалистов форум стал площадкой для обмена опытом, для туристов — возможностью почувствовать результат этих усилий на себе. «Здесь купание в горячих источниках превращается в целую философию восстановления: отдых для тела, антистресс для ума и возвращение к естественному ритму жизни. А восстановив силы на термальных источниках, туристы открывают для себя другую сторону региона — вкусную, щедрую, сибирскую»,— добавили в департаменте.

Сибирь на вкус

Гастрономия в Тюменской области — важная часть культурной идентичности региона. Еда здесь становится еще одним способом познакомиться с Сибирью. По данным опросов 2024–2025 годов, гастрономическое направление стабильно входит в тройку главных причин, по которым туристы выбирают Тюменскую область. «Здесь можно попробовать блюда народов тюменского Севера, щедрые и пряные угощения бухарцев и сибирских татар, купеческие яства в авторском прочтении, а также уникальные блюда, воссозданные по сибирским рецептам XVIII века. И, конечно, гастрономический флагман региона — “уха с нефтью”»,— пояснили в департаменте потребительского рынка и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гастрономическое направление стабильно входит в тройку главных причин, по которым туристы выбирают Тюменскую область

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Гастрономическое направление стабильно входит в тройку главных причин, по которым туристы выбирают Тюменскую область

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сегодня в Тюменской области работает более четырех тысяч заведений общественного питания, а местные рестораторы активно интегрируют гастробренды в меню ресторанов и презентуются в рамках фестивалей региона, а также на площадках крупнейших федеральных мероприятий: Петербургском международном экономическом форуме, форумах-выставках «Путешествуй!» и «ПИР» в Москве.

«Здесь гастрономия — не просто часть индустрии, а культурный язык, через который регион рассказывает о себе. Для путешественников это повод задержаться подольше, чтобы узнать Сибирь на вкус. Но Тюмень — это не только вкус и традиции, это еще и события, которые задают ритм целому региону»,— отметили в ведомстве.

Сибирские сезоны — ваша коллекция впечатлений

Ежегодно в Тюменской области проводят более тысячи массовых мероприятий различного масштаба. Тюменская область задает темп событийного туризма: здесь праздники сменяют друг друга, а календарь путешествий расписан на весь год. «Проект “Сибирские сезоны” объединяет десятки фестивалей, ярмарок и праздников, которые раскрывают характер региона через эмоции и впечатления и показывают Тюменскую область с разных сторон — спортивной, гастрономической, исторической, кинематографической, деловой, музыкальной и культурной»,— добавили в департаменте потребительского рынка и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран События проекта «Сибирские сезоны» ежегодно собирают 250 тыс. участников

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области События проекта «Сибирские сезоны» ежегодно собирают 250 тыс. участников

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Рекордную посещаемость и зрелищность демонстрируют: фестиваль «Битва на Туре» в Тюмени, когда одна из культовых достопримечательностей столицы региона, мост Влюбленных, превращается в зрительный зал для экстремального трека для райдеров, лучшие спортсмены страны показывают трюки прямо над городской набережной с выездом на реку; гастрономические фестивали «Пельменный съест», «Уха — царица» в Тобольске и «Попробуй Сибирь на вкус» в Тюмени; народный праздник Масленицы и «Битва блинопеков» в Ялуторовске, который официально считается блинной столицей России, где готовят самые большие трехметровые блины в стране; театральные сезоны в Тобольске практически каждый месяц принимают гастроли именитых театров из Москвы и Санкт-Петербурга; летом Тобольск становится главной музыкальной площадкой региона — фестиваль «Лето в Тобольском кремле» собирает гостей со всей страны, а исторический фестиваль «Абалакское поле» переносит в атмосферу реконструкции Средневековья от театрализации старинных сражений, развлечений и ремесленных ярмарок. Проект «Сибирские сезоны» объединяет более 20 событий разной направленности, ежегодно собирая 250 тыс. участников.

Настоящий колорит

В Тюменской области действует 11 брендовых маршрутов, в 2025 году их организованный туристический поток превысил 5 тыс. человек. «Качественно сформированный турпродукт и организованный турпоток стимулирует и индивидуальные поездки»,— пояснили в департаменте потребительского рынка и туризма. В ведомстве отметили, что наибольшим спросом пользуются национальные брендовые маршруты «В Сибирь по своей воле» и «Романовы в Сибири».

В связи с ростом интереса к самостоятельным путешествиям в Тюменской области адаптировали маршрут «В Сибирь по своей воле» под автопутешественников — он объединяет ключевые достопримечательности региона, учитывает специфику путешествий на автомобиле и предлагает комфортные остановки для отдыха. В департаменте подчеркнули, что работа по развитию автотуризма активно началась в 2025 году и продолжится в 2026-м с акцентом на расширение сети придорожного сервиса, повышение доступности туристических объектов и улучшение качества инфраструктуры.

«Познакомиться с настоящей Сибирью — значит выйти за пределы города и увидеть, как здесь живут и хранят традиции. Новый брендовый маршрут “Семь деревень”, запущенный в мае 2025 года, дает возможность сделать это не из окна автобуса, а на собственном опыте»,— отметили в ведомстве.

В департаменте пояснили, что за три дня путешествия гости открывают богатство народных традиций и ремесел, знакомятся с культурой коренных народов, участвуют в обрядах и мастер-классах. «Туристы посещают православную церковь и мусульманскую мечеть, где каждая деталь хранит историю нескольких поколений. Экскурсии по старинным улочкам, крестьянским избам XIX–XX веков и купеческим усадьбам помогают понять, из чего складывается сибирский характер — терпеливый, трудолюбивый, гостеприимный»,— добавили в ведомстве.

Как отметили в департаменте, на мастер-классах туристы могут попробовать себя в старинных ремеслах: сбить масло, испечь национальные татарские угощения, освоить традиции деревенской кухни, а в экопарках — ощутить тишину соснового леса и восстановить силы в термальных источниках. «Тур “Семь деревень” — погружение в живую культуру. Здесь Сибирь становится не образом, а личным опытом — искренним, теплым и запоминающимся. Развитие туризма в регионе не ограничивается тематическими маршрутами — растет интерес и к самостоятельным путешествиям»,— сообщили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что Тюменская область сегодня — регион, где «все работает на впечатления: природа, традиции, события и дороги, ведущие в Сибирь». «Здесь путешествие становится историей, которую хочется продолжить»,— добавили в ведомстве.

Алексей Буров