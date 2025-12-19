Комфорт с сибирским размахом

Тюменские города прошли масштабную трансформацию за 20 лет. В 2025-м регион увеличил число обновляемых пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) с 12 до 13 в год и продолжил разработку мастер-планов первого города Сибири и ее древней столицы — Тюмени и Тобольска, — реализация которых приведет к росту численности населения и турпотока в Тюменскую область с 4 до 7–8 млн гостей к 2030 году. Изучить передовой опыт в рамках форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» для внедрения на своих территориях приехали мэры, депутаты, архитекторы и общественники со всей страны.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Тюменская область входит в пятерку регионов — лидеров России по качеству городской среды

Тюменская область удерживает место в пятерке субъектов — лидеров рейтинга по качеству городской среды с момента его утверждения Минстроем РФ в 2018 году. По итогам 2024 года регион занимает четвертую позицию с баллом 255, вверх перечня — Москва (312), Санкт-Петербург (283) и Московская область (260). Тюмень (276) является одним из лидеров рейтинга крупных городов с лучшим качеством городской среды: опережает Рязань (271), Ярославль (269), Балашиху (268) и уступает только Грозному, Туле (имеют по 280 баллов). Позиции в перечне средних городов укрепили Тобольск и Ишим — с восьмого и 14-го мест территории поднялись до четвертой и шестой строчек соответственно.

Лидерство Тюменской области в урбанистике и архитектуре отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. Именно поэтому Тюмень впервые приняла региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». «Здесь реализуются передовые проекты по преображению городской среды, налаживается сотрудничество с бизнесом и создается институт развития городов. Именно поэтому главы со всей страны соберутся в Тюмени, чтобы обсудить стратегию архитектурного развития, новые правила развития территорий, цифровую и инклюзивную архитектуру, баланс сохранения и развития архитектуры исторических городов»,— сказала она на встрече с губернатором Александром Моором.

Ирину Гусеву поддержал заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, подчеркнув, что «архитектуру и урбанистику, как нигде, в Тюменской области можно показать лицом». В ходе открытия форума он призвал его участников — мэров, депутатов, архитекторов и общественников со всей страны — «напитаться лучшими практиками динамично развивающегося региона». «Той внутренней составляющей Тюменской области, которая позволит вам взять лучшее и реализовать на своих территориях на благо развития страны и граждан»,— обратился Евгений Грачев к собравшимся.

Александр Моор подчеркнул, что только в рамках проекта ФКГС в регионе преобразили 79 дворовых территорий и 34 общественных пространства за 2019–2025 годы. «Современные города развиваются вокруг потребности человека, пространство превращается в комфортную среду для жизни и работы»,— отметил губернатор. По его словам, если в 2024 году власти обновили 12 объектов в рамках проекта ФКГС, то в 2025-м их число увеличили до 13: пять площадок благоустроили в Тюмени, шесть в Тобольске и две в Ишиме. Губернатор добавил, что для реализации всех дизайн-проектов общественных пространств были утверждены варианты, которые получили наибольшую поддержку среди 138 тыс. тюменцев, проголосовавших на портале «Госуслуги».

«Качественная и комфортная городская среда влечет за собой изменения и в других сферах — яркий пример Тобольск. Совместная работа власти и компании СИБУР в рамках программы “Тобольск настоящий” повлияла на качество жизни, сегодня тоболяки не хотят уезжать из города, хотят жить в нем и развивать его. Растет рынок недвижимости, экономика Тобольска, начинает прирастать население»,— рассказал Александр Моор.

В 2024 году создана первая городская экотропа длиной в более чем 250 м на Казачьем взвозе; выполнено благоустройство сквера «Спортивный» площадью в 3 га с детской площадкой, зоной для тренировок, пространствами для отдыха и выгула питомцев; заменены игровые и спортивные комплексы на 12 детских площадках и модернизированы 10 контейнерных зон. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Алемасовском кладбище обустроили аллею Воинской славы специальной военной операции (СВО).

Согласно мастер-плану Тобольска, к 2030 году общая площадь благоустроенных парковых и общественных пространств возрастет до 164 га, длина сети велодорожек — с 8 до 121 км, расстояние экотроп — до 66 км. Власти прогнозируют, что реализация заявленных в документе проектов увеличит интерес к древней столице Сибири и приведет к росту ежегодного туристического потока в город с более чем 370 тыс. человек до 850 тыс. гостей.

Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Борис Кириллов подчеркнул, что Тюмень также «за очень короткое время прошла уникальную трансформацию». «Я хорошо помню город образца 2000 года, и тогда Тюмень носила почетное звание “столицы деревень”. Прошли годы, слово “деревень” ушло из определения, сегодня Тюмень — это столица»,— подчеркнул он.

В 2025 году на благоустройство городских территорий выделили 1,3 млрд руб. В частности, на средства обновили сквер на ул. Карла Маркса (площадь объекта составила 3,2 тыс. кв. м.), сквер «Отрядов мэра» (6,4 тыс. кв. м) в честь основателей проекта по трудоустройству подростков Степана Киричука (возглавлял Тюмень в 1993–2005 годах) и Антонины Новицкой, Аллею Первых (7,5 тыс. кв. м.) в честь открывших богатейшие месторождения Западной Сибири геологов, сквер Медицинских работников (7,8 тыс. кв. м.) в центре Медицинского города, бульвар им. писателя-сказочника Петра Ершова (17,6 тыс. кв. м) и 41 придомовую территорию.

Глава Тюмени Максим Афанасьев (руководил Тобольском в 2019–2024 годах) отметил, что центр областной столицы в 710 га требует обновления, и выступил за создание мастер-плана города до 2040 года. По словам мэра, власти должны задействовать Туру и 20% неэффективно вовлеченных территорий «сердца Тюмени», распространить единый архитектурный стиль, создать инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности, увеличить площади под событийные мероприятия, обновить зеленый фонд, переосмыслить существующие общественные пространства, расселить аварийный жилищный фонд и доработать туристические маршруты. «У нас прирастает население, люди хотят жить, творить и чувствовать себя по-настоящему тюменцами. Но каждый организм требует донастройки, будем над этим работать»,— сказал Максим Афанасьев.

Разработкой мастер-плана занялся консорциум под руководством Института генплана Москвы. С весны он провел анализ состояния территории, опросил горожан, представителей бизнеса, власти и перешел ко второму этапу реализации документа — выработке конкретных проектных предложений, направленных на улучшение городской среды Тюмени. По словам мэра, в мастер-план включат создание двух зеленых колец с пешеходными зонами, общая длина которых составит 14 км. Реализация всех мероприятий позволит Тюмени уже к 2030 году увеличить туристический поток в город с 3 млн до 6 млн гостей.

По итогам форума Александр Моор подчеркнул, что от развития тюменских муниципалитетов зависит развитие региона и страны. Губернатор добавил, что в 2026 году власти благоустроят еще три пространства Тюменской области, реализацию которых поддержали 129 тыс. человек. В частности, средства направят на возведение фонтана и создание зон отдыха на площади Борцов Революции в Тюмени, на обустройство спортплощадки, детской зоны и мест отдыха на ул. Карла Маркса в Ишиме и Менделеев-парка в Тобольске с беговыми, велосипедными и пешеходными дорожками, детскими игровыми площадками. В будущем власти древней столицы Сибири планируют расширить эту территорию реконструкции объекта с 2 до 29 га и разместить на ней колесо обозрения.

Замполпреда Борис Кирилов отметил, что руководство Тюменской области «комплексно подходит к вопросу развития муниципалитетов». «Любой муниципалитет здесь — это эффективно и динамично развивающаяся территория, создающая хорошее пространство и комфорт для жизни граждан»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев